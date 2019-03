Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Azubis am Klinikum in Cottbus erhalten mehr Geld

Die Auszubildenden am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus bekommen mehr Geld. Das teilten das Klinikum und die Gewerkschaft Verdi am Freitag nach der Tarifeinigung mit. Danach erhalten die Auszubildenden ab dem 1. April 2019 20 Prozent mehr Geld. Erstmalig bekommen demnach auch Auszubildende in den Feldern Physiotherapie, Diätassistenz, Logopädie und Ergotherapie eine Vergütung. Mit diesem Abschluss will sich das Klinikum nach eigenen Angaben als attraktiver Arbeitgeber und Ausbilder in der Region positionieren. Das Klinikum ist mit etwa 2500 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Cottbus.

