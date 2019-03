Netzhoppers hoffen: «Schon ein Punkt würde weiterhelfen»

Die Erfolgsaussichten sind gering, doch die Netzhoppers KW-Bestensee liebäugeln mit einem Punkt beim Tabellenführer und Pokalsieger VfB Friedrichshafen. «Da gibt es bestimmt einfachere Aufgaben für uns», erklärte Manager Arvid Kinder vor der Partie der Brandenburger Volleyballer am Samstag (19.30 Uhr).

Noch nie konnten die Netzhoppers in der Bundesliga am Bodensee gewinnen, der letzte Satzgewinn in der ZF-Arena gelang beim 1:3 am 26. Januar 2013. Kinder hofft dennoch: «In dieser Saison hat es schon viele überraschende Ergebnisse gegeben. Und uns würde ja auch ein Punkt schon weiterhelfen.»