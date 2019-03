Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Dauerausstellung zeigt Pücklers Leben auf Schloss Branitz

Eine neue Dauerstellung im Schloss Branitz in Cottbus gibt ab dem 25. Mai Einblick in das Leben von Fürst Pückler. In der Schau «Fürst Pückler. Ein Europäer in Branitz» werden Ausstellungsstücke rund um den bekannten Weltenbummler und Gartenliebhaber gezeigt, die etwas über seine Persönlichkeit und seine Vorfahren erzählen sollen.

Nach Angaben der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz geben die Exponate in 11 Zimmern auch Auskunft über das alltägliche Leben des Fürsten: Besucher können zum Beispiel erfahren, welche Gäste im Schloss verkehrten und welche Gerichte Pückler für sie auftischen ließ.

Schloss Branitz war der Alterssitz von Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871). Dort ist auch seine letzte Ruhestätte in einer Erdpyramide in einem See.