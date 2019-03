Streit um Speckgürtel: Vernachlässigung der Dörfer?

Die meisten Brandenburger wohnen in einem Kreis rund um Berlin. Beide Länder haben gemeinsam einen Plan zur künftigen Entwicklung von Straßen, Bahnen, Wohnungen und Gewerbe beschlossen. Im Landtag in Potsdam ging es um die Frage, ob das auch den Dörfern zugute kommt.

Potsdam (dpa/bb) - Die rot-rote Koalition in Brandenburg hat den Vorwurf der Opposition zurückgewiesen, bei der Landesentwicklung zu sehr den Speckgürtel um Berlin in den Blick zu nehmen. «Wir haben mit diesem Landesentwicklungsplan bessere Entwicklungsmöglichkeiten», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag im Landtag in Potsdam. «Ich glaube, dass wir gut beraten sind (...), mit unserer Region die Entwicklung aus dem Berliner Verflechtungsraum mehr in die Fläche des Landes zu tragen.» Die Opposition aus CDU, AfD, Grünen und dem Freie-Wähler-Abgeordneten Péter Vida sieht jedoch zu wenig Entwicklungsmöglichkeit vor allem für die ländlichen Regionen.