Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Berlin und Brandenburg: Stürmisches und regnerisches Wetter

Potsdam (dpa/bb)- Es bleibt ungemütlich in Berlin und Brandenburg: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist am Donnerstag und Freitag mit Regen und starken Windböen zu rechnen. Bis zum Nachmittag soll es am Donnerstag zunächst vielerorts trocken bleiben. Bis in den Abend hinein rechnen die Experten dann aber vermehrt mit Regen. Vor allem im Süden Brandenburgs kann es außerdem zeitweise zu Böen mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 60 Kilometer pro Stunde kommen. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen sieben und neun Grad.

© dpa

In der Nacht zu Freitag kühlt es sich auf vier Grad ab, vereinzelt rechnen die Meteorologen mit Regenschauern. Am Freitag bleibt es bei acht bis elf Grad zunächst trocken, ab Freitagnachmittag rechnet der DWD dann wieder mit Regen und starkem Wind.