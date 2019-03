Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brandenburg zieht nur Bruchteil von Vermögen Krimineller ein

In Brandenburg sind von 2017 bis zu diesem Jahr rund 2,4 Millionen Euro von Straftätern eingezogen worden. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was Gerichte angeordnet hatten, wie aus einer Antwort des Justizministeriums auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Danny Eichelbaum hervorgeht. Über 17 Millionen Euro inklusive Entschädigungen von Verletzten hatten die Gerichte angeordnet. Allein 2017 ordneten Brandenburger Gerichte an, über 6 Millionen Euro Vermögen von Straftätern einzuziehen. Tatsächlich wurden aber nur knapp 700 000 Euro einkassiert.

© dpa