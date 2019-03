Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Haseloff will gerechtere Steuerverteilung

Die Kommunen in Ostdeutschland könnten nach Ansicht von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und dem Deutschen Landkreistag mit einer gerechteren Verteilung deutlich mehr Steuern einnehmen. «Unternehmen, die in den ostdeutschen Ländern ihr Geld verdienen, sollen auch hier ihre Gewerbesteuern bezahlen», forderte Haseloff am Mittwoch in Neuhardenberg östlich von Berlin. Den Kommunen im Osten fehlten aber Steuereinnahmen, weil die Unternehmen die Steuern am Sitz der Zentralen in Westdeutschland zahlten. Der Landkreistag schlägt darüber hinaus vor, dass bei der Umsatzsteuer der Anteil der Kommunen stärker nach Einwohnern als nach Wirtschaftskraft verteilt wird.

Aus Sicht von Haseloff muss die vom Bund eingesetzte Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse daher auch die Steuergerechtigkeit in den Blick nehmen. Am Mittwoch (13.00 Uhr) stellt er im brandenburgischen Neuhardenberg zusammen mit dem Deutschen Landkreistag ein Konzept vor, wie die Steuern gerechter zwischen Ländern und Kommunen verteilt werden könnten.