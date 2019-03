Brandenburger Landtag beschließt umstrittenes Polizeigesetz

Über neue Befugnisse für die Polizei hatte sich die rot-rote Regierungskoalition in Brandenburg tief zerstritten. SPD-Innenminister Schröter kann sein Gesetz erst nach zahlreichen Abstrichen durch das Parlament bringen.

Potsdam (dpa/bb) - Mit knapper Mehrheit hat der Brandenburger Landtag das umstrittene neue Polizeigesetz beschlossen. Für die neuen Befugnisse der Polizei im Kampf gegen den Terrorismus und die Organisierte Kriminalität stimmten 45 Abgeordnete vornehmlich der rot-roten Koalition. 37 Nein-Stimmen kamen von der Opposition, eine Enthaltung gab es in der Linke-Fraktion. Nach den neuen Bestimmungen können Gefährder künftig bis zu vier Wochen vorbeugend in Haft genommen werden. Zur Abwehr von Gefahren können Meldeauflagen verhängt werden. Zudem kann die Polizei Kontrollen an Bundesfernstraßen durchführen («Schleierfahndung») und Einsätze der Beamten mit Körperkameras dokumentieren. Die Speicherfrist der öffentlichen Videoüberwachung wird von zwei Tagen auf zwei Wochen verlängert.