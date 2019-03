Kabinett berät über Gesundheitsversorgung und Ostbahnausbau

Das Brandenburger Kabinett befasst sich heute mit der Gesundheitsversorgung auf dem Land. Die rot-rote Regierung tagt wieder auswärts - diesmal in Trebnitz bei Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland). Um Mediziner für unterversorgte Gebiete zu gewinnen, hat die Landesregierung gemeinsam mit den Partnern von der Kassenärztlichen Vereinigung und der AOK ein Landärzte-Förderprogramm auf den Weg gebracht. Dafür sind in diesem Jahr 2,4 Millionen Euro und 2020 3,3 Millionen Euro vorgesehen. Nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg fehlen im kommenden Jahr etwa 120 Hausärzte, um den Status quo zu halten

Weitere Gespräche sind zum Ausbau der Ostbahn vorgesehen. Sie soll ausgebaut werden, um die Mobilität in den ländlichen Gebieten zu verbessern. Gegenwärtig verkehrt in der Region die Regionalbahn 26 im Stundentakt. Perspektivisch soll nach Angaben der Landesregierung ein Halbstundentakt von Montag bis Freitag auf der Strecke Berlin-Müncheberg ermöglicht werden. Ab 2022 ist geplant, mehr Direktverbindungen nach Gorzów in Polen anzubieten.