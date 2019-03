Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Jusos kritisieren Wahlprogramm der Brandenburger SPD

Die Brandenburger Jusos haben deutliche Kritik am Wahlprogramm der SPD für die Landtagswahl im Herbst geübt. Landesparteichef Dietmar Woidke hatte es am Wochenende vorgestellt. «Das Thema Wohnungsbau ist uns da viel zu dünn behandelt», sagte die Landesvorsitzende Rica Eller am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Vor allem im Speckgürtel steigen die Preise immer weiter, weil nicht genügend neue Wohnungen gebaut werden», sagte Eller. Daher müsse auch der kommunale Wohnungsbau gestärkt werden.

© dpa

Die Jusos wenden sich auch gegen die von SPD und Linke geplante Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Anlieger. «Wir sind grundsätzlich dafür, die Anlieger am Ausbau der Straße vor ihrer Haustür zu beteiligen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Jusos, Christopher Gordjy.

Allerdings müsse das Kommunalabgaben-Gesetz gründlich überarbeitet werden, sagte Gordjy. So sollte der Beitrag nach dem Kostenvoranschlag festgesetzt werden, um die Anlieger vor nachträglich Kostensteigerungen zu schützen. Außerdem sollten die Regeln für Stundungen und Härtefälle im Sinne der Anlieger verbessert werden, meinte der Juso-Sprecher.