Preußische Schlösser: Besucherschwund und Vandalismus

Weniger Besucher, geändertes Verhalten - die berühmten preußischen Schlösser und Gärten sind mit einem Kulturwandel bei den Gästen konfrontiert. Damit hat der neue Chef gleich eine echte Aufgabe.

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Die Preußischen Schlösser und Gärten in Berlin und Brandenburg kämpfen mit Besucherschwund und Vandalismus. Der neue Stiftungsdirektor Christoph Martin Vogtherr sieht Handlungsbedarf: «Wir müssen eine zeitgenössische Sprache der Vermittlung finden», sagte er am Montag in Berlin.