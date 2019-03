Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Protest gegen rot-rotes Polizeigesetz in Brandenburg

Gegen das von der rot-roten Koalition in Brandenburg geplante Polizeigesetz kommt bundesweiter Protest vor allem von der Linken aus anderen Ländern. Ein offener Brief dazu ist im Blog der Wochenzeitung «Freitag» veröffentlicht worden. Darin appellieren unter anderem Linke-Mitglieder aus dem Bundestag sowie aus Landes-, Kreis- und Ortsverbänden anderer Bundesländer an die Linksfraktion, das Polizeigesetz am Mittwoch im Landtag abzulehnen. «Mit großer Sorge beobachten wir, dass die rot-rote Landesregierung ein Polizeigesetz plant, das in Teilen seinem bayerischen Pendant gleicht», heißt es darin. «Jede Einzelne dieser Maßnahmen muss für Die Linke inakzeptabel sein und bleiben.»

Aus der Linken Brandenburg sind nur wenige im Protestbrief dabei. SPD und Linke hatten sich vor rund einer Woche auf eine Novelle des Polizeigesetzes geeinigt. Auf Druck der Linken wurden aus dem Entwurf von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) geplante Befugnisse für die Polizei gestrichen - wie elektronische Fußfesseln für terroristische Gefährder, Online-Durchsuchungen und das Ausspähen von Messengerdiensten. Der abgeschwächte Gesetzentwurf ist aber dennoch eine Verschärfung zur aktuellen Regelung. Linksfraktionschef Ralf Christoffers hält die Kritik für verfehlt: «Wir machen genau das, was die Klageschrift erreichen will», sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur.