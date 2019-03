Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

BER-Sonderausschuss des Brandenburger Landtags tagt

Im Brandenburger Landtag kommen am heutigen Tag in Potsdam die Mitglieder des BER-Sonderausschusses zusammen. Zunächst wird über die Sitzung des Aufsichtsrates am vergangenen Freitag informiert. Dort hatte Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup betont, dass man beim geplanten Start im Oktober 2020 bleibe. Doch noch immer müssen Baufirmen Mängel am ungenutzten Terminal in Schönefeld beseitigen, wurde auch gesagt. Themen sind im Sonderausschuss auch der Stand der Bauarbeiten am Regierungsterminal oder die Brandmeldeanlagen. Die Anlage sollte bereits im Februar fertig sein. Ursprünglich sollte der Airport 2012 eröffnet werden. Der Landtagsausschuss wurde 2014 eingesetzt.

© dpa