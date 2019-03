Zahlreiche Besucher bewundern Picasso im Museum Barberini

Das späte Werk Picassos erweist sich als Publikumsmagnet. Am ersten Wochenende der neuen Ausstellung ist der Besucherandrang im Museum Barberini groß.

Potsdam (dpa) - Die neue Ausstellung mit dem Spätwerk von Pablo Picasso (1881-1973) hat am ersten Wochenende zahlreiche Besucher ins Potsdamer Museum Barberini gelockt. Das Interesse sei sehr groß, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Führungen seien am Samstag und Sonntag restlos ausgebucht gewesen. Auch für die speziellen Kinderführungen habe es an dem Wochenende keine freien Plätze mehr gegeben.