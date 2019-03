Entwurf für SPD-Wahlprogramm steht: Kritik von CDU

Am 1. September sind die Brandenburger zur Stimmabgabe bei der Kommunalwahl aufgerufen. Der SPD-Landesvorstand hat jetzt den Entwurf ihres Wahlprogramms fertig. Es geht vor allem um den Zusammenhalt der Regionen.

Potsdam (dpa/bb) - Mehr Lehrer und Kita-Erzieher und kostenloses Mittagessen in Schulen: Der Landesvorstand der märkischen SPD hat einen Entwurf des Wahlprogramms für die Landtagswahl vorgelegt. Er erwarte bis zum Landesparteitag noch weitere Änderungen und Ideen, sagte der Landesvorsitzende und Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, in Potsdam am Samstag. Am 1. September wird zwischen Elbe und Oder ein neuer Landtag gewählt.