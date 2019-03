Suche im Wald nach Rebecca abgeschlossen: 1200 Hinweise

Auch drei Tage intensive Suche in einem brandenburgischen Wald hat die Berliner Polizei nicht weitergebracht. Die 15-jährige Rebecca bleibt verschwunden. Die Polizei arbeitet 1200 Hinweise ab.

Berlin (dpa) - Drei Tage suchte die Berliner Polizei in einem Wald in Brandenburg nach der verschwundenen 15-jährigen Rebecca - jetzt hat die Polizei die Aktion ergebnislos beendet. «Die Suchmaßnahmen an dem Ort sind gestern abgeschlossen worden, leider ohne Erfolg», sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Derzeit ist es für heute nicht vorgesehen, woanders zu suchen.» Inzwischen seien mehr als 1200 Hinweise zum Verschwinden des jungen Mädchens eingegangen. Diese müssten alle bearbeitet werden.