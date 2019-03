Fall Rebecca bleibt mysteriös und das Mädchen verschwunden

Eine großangelegte Suche in einem brandenburgischen Wald hat im Fall der verschwundenen Rebecca nicht den erhofften Durchbruch gebracht. Die 15-Jährige bleibt verschwunden. Der Druck auf die Polizei wächst.

Berlin (dpa) - Der Fall der seit drei Wochen verschwundenen Rebecca bleibt mysteriös. Trotz eines großen Suchaufgebots über drei Tage mit jeweils Hunderten Berliner Polizisten und Dutzenden Suchhunden in einem Brandenburger Waldgebiet fanden die Beamten keine Spur der Zehntklässlerin. Ein Hinweis auf das himbeerrote Auto des tatverdächtigen Schwagers in dem weitläufigen Kiefernwald rund 50 Kilometer südöstlich von Berlin hatte die Suche dort ausgelöst. Es war jedoch nur ein vager Hinweis gewesen, der zu keinem Ergebnis führte. Am Sonntag wurde die Suche dort eingestellt.