Das selbstfahrende Schiff im Blick: Projekt in Brandenburg

Bei Autos ist autonomes Fahren zum Teil schon Wirklichkeit - auch bei Schiffen soll dies nun möglich werden. Partner aus Industrie und Wissenschaft planen mit Hilfe des Bundesverkehrsministeriums einen Test für Binnenschiffe an der Spree-Oder-Wasserstraße.

Ab Juli beginne eine Untersuchung, um ein Testfeld für automatisierte und autonome Binnenschifffahrt vorzubereiten, teilte der Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen am Freitag nach einem Termin in Wildau (Dahme-Spreewald) mit. Im kommenden Jahr soll der Aufbau beginnen. Geplant ist, erst teilautomatisiertes, dann automatisiertes und schließlich autonomes Fahren in der Schifffahrt zu ermöglichen.