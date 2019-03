Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Forschungsort Lausitz: Apworks und Universität kooperieren

Die Lausitz gewinnt als Standort für Forschung, Entwicklung und Produktion an Bedeutung. Das bayerische Unternehmen Apworks wird künftig gemeinsam mit der Brandenburgischen-Technischen Cottbus-Senftenberg (BTU) ultra-leichte additiv gefertigte metallische Bauteile entwickeln. Beide Seiten unterzeichneten dazu am Freitag in Cottbus eine entsprechende Kooperation. Die Bauteile werden beispielsweise in der Luft- und Raumfahrttechnik verwendet. Apworks ist eine Tochter von Airbus.

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) begrüßten die Vereinbarung. Mit der Ansiedlung von Apworks in Cottbus und der Kooperation mit der BTU entstünden neue Leuchttürme, die weit über die Region hinausstrahlen würden, sagten sie.

Gestern war bekannt geworden, dass das Bundesumweltministerium im Zuge des Kohleausstiegs in Cottbus eine neue Denkfabrik für Klimaschutz in energieintensiven Industrien ansiedeln will. Noch in diesem Jahr sollen einem Sprecher des Ministeriums zufolge zehn Arbeitsplätze entstehen und ab 2020 weitere dazukommen.