Apworks und Universität Cottbus-Senftenberg kooperieren

Wissenschaftler der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus Senftenberg und einer Airbus-Tochter forschen gemeinsam in einem Labor. Für die Lausitz soll es einen Gewinn an Kompetenz und auch sonst Vorteile bringen.

Cottbus (dpa/bb) - Das bayerische Unternehmen Apworks und die Brandenburgische-Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) kooperieren künftig bei der Forschung und Entwicklung des 3D-Drucks. Beide Seiten unterzeichneten dazu am Freitag in Cottbus eine entsprechende Vereinbarung. Noch in diesem Halbjahr soll die gemeinsame Arbeit beginnen, wie Apworks, eine Tochter von Airbus, mitteilte.