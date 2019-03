Netzhoppers mischen im Kampf um Playoff-Plätze wieder mit

In der Volleyball-Bundesliga hat sich ein spannender Dreikampf um die letzten beiden noch offenen Playoff-Plätze entwickelt. Die Netzhoppers KW-Bestensee dürfen sich dabei nach dem 3:1 (25:19, 18:25, 25:23, 25:23)-Heimsieg am Donnerstag gegen die Volleys Herrsching Hoffnungen machen. Überragend trumpfte der Kanadier Casey Schouten auf, der 30 Punkte beisteuerte.

«Für unser Image und die öffentliche Wahrnehmung wäre eine Play-off-Teilnahme sehr wichtig für uns», sagt Manager Arvid Kinder. Im Viertelfinale würde den Netzhoppers gegen die Alpenvolleys Haching oder Friedrichshafen das Aus drohen, verbunden mit hohen Reisekosten zu den Partien in Innsbruck oder am Bodensee. «Vom Wirtschaftlichen her machen wir da sicher kein großes Plus», sagt Kinder.