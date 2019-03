Experten warnen vor Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

Nach einer erfolgreichen Volksinitiative stellen SPD und Linke in Brandenburg die Weichen dafür, dass die Anliegerbeiträge für den Straßenausbau gestrichen werden sollen. Das stößt auf Skepsis.

Potsdam (dpa/bb) - Mehrere Experten haben schwere Bedenken gegen die von der rot-roten Koalition geplanten Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Brandenburg geäußert. «Die Abschaffung führt zu neuen Ungerechtigkeiten», sagte der Kieler Rechtswissenschaftler Christoph Brüning am Donnerstag vor dem Landtags-Innenausschuss in Potsdam.