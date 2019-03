Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Sarah Kuttner: Oranienburger «auf dem Boden geblieben»

Moderatorin Sarah Kuttner (40) schätzt die Leute auf dem Land in Brandenburg. Über die Kreisstadt Oranienburg, in der ihr neues Buch «Kurt» spielt, sagte Kuttner in einem Interview mit der Zeitung «Märkische Allgemeine» (Donnerstag): «(...) die Stadt ist unprätentiös, die Menschen ehrlich und auf dem Boden geblieben.» Die Moderatorin hat ein Wochenendhaus in dem Ort im Landkreis Oberhavel.

In dem Buch «Kurt», dass am 13. März erscheint, erzählt Kuttner von der Suche nach Familie, der Sehnsucht nach dem richtigen Ort und darüber, dass nichts davon planbar ist, wie der Fischer Verlag ankündigte.