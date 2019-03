Mehrheit für Polizeigesetz im Landtagsausschuss

In der kommenden Woche steht das Polizeigesetz im Landtag zur Entscheidung. Es geht um mehr Befugnisse für Polizisten - das ist umstritten. Ein rot-roter Kompromiss gefällt nicht allen.

Potsdam (dpa/bb) - Das abgeschwächte Brandenburger Polizeigesetz für mehr Befugnisse der Polizei gegen Kriminalität und Terror hat eine weitere Hürde genommen. Der Innenausschuss des Landtags stimmte am Donnerstag in Potsdam mit klarer Mehrheit für die Novelle. Die vier SPD-Abgeordneten, die zwei Linken-Abgeordneten und die fraktionslose Abgeordnete Iris Schülzke votierten dafür, während die vier Vertreter von CDU, AfD und Grünen sich dagegen wandten. Die Abstimmung ist ein wichtiges Signal für die abschließende Beratung im Landtag in der kommenden Woche. Ob die komplette Linksfraktion dann dafür stimmt, ist offen.