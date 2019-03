Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Klare Mehrheit für Polizeigesetz im Innenausschuss

Der Innenausschuss des Brandenburger Landtags hat mit deutlicher Mehrheit für das abgeschwächte Polizeigesetz gestimmt. Die vier SPD-Abgeordneten, die zwei Linken-Abgeordneten und die fraktionslose Abgeordnete Iris Schülzke votierten am Donnerstag in Potsdam dafür. Die Vertreter von CDU, AfD und Grünen stimmten dagegen. Der Landtag wird in der kommenden Woche über das Polizeigesetz beraten. Mit der Novelle will die rot-rote Koalition der Polizei mehr Möglichkeiten im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus geben.

SPD und Linke hatten sich darauf geeinigt, dass das Überwachen von Messengerprogrammen auf Smartphones mit einem sogenannten Staatstrojaner bei Terrorverdacht nicht ins Gesetz kommt. Außerdem wird der Einsatz kleiner Kameras (Bodycams) präzisiert, ebenso die Schleierfahndung. CDU und AfD geht der Kompromiss nicht weit genug, die Grünen sprechen dagegen von erheblichen Eingriffen in die Grundrechte.