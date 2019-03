Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Erste Verbandsgemeinde in Brandenburg geplant

Vier Städte in Südbrandenburg wollen die erste Verbandsgemeinde im Land bilden. Bad Liebenwerda, Falkenberg, Mühlberg und Uebigau-Wahrenbrück (alle Elbe-Elster) wollen sich dafür zusammenschließen, wie die Bürgermeisterin von Mühlberg, Hannelore Brendel, am Mittwoch sagte. «Wir haben uns als Vorreiter auf den Weg begeben», so Brendel.

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD), der am Dienstagabend in Mühlberg vor Gemeindevertretern sprach, bezeichnete den geplanten Zusammenschluss als einen weitsichtigen und zukunftsweisenden Schritt. «Die Landesregierung setzt bei der Weiterentwicklung der Gemeinden auf das Prinzip der Freiwilligkeit», sagte Schröder. Nach dem Genehmigungsverfahren könne die Verbandsgemeinde zum 1. Januar 2020 gebildet werden.