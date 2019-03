WindEnergie protestiert gegen Brandenburger Moratorium

Der Bundesverband WindEnergie will heute in Berlin eine Bilanz des Neubaus von Windkraftanlagen im vergangenen Jahr und die Pläne für die kommenden zwei Jahre präsentieren. Vertreter der Branche protestieren dabei gegen mehrere Gesetzesinitiativen der Brandenburger Landesregierung, die die Akzeptanz der Bevölkerung für die oft ungeliebten Windräder vor der eigenen Haustür verbessern soll.

So soll für den Bau von Anlagen in Gebieten, in denen Regionalplanungen wegen Klagen noch keinen Bestand haben, ein zweijähriges Moratorium gelten. Damit soll bei einem fehlenden Regionalplan die Genehmigung neuer Anlagen grundsätzlich verhindert werden. Zudem sollen die Betreiber künftig eine Sonderabgabe an die betroffenen Kommunen zahlen. Der Bundesverband WindEnergie befürchtet, dass insbesondere das Moratorium den Bau neuer Anlagen auf Jahre hinaus blockieren könnte.