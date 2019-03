Gewerkschaften sehen Tarifabschluss positiv

Arbeitgeber und Gewerkschaften schaffen den Durchbruch: Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder bekommen mehr Geld. Die Gewerkschaften konnten sich mit vielen Forderungen durchsetzen.

Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Vertreter von Gewerkschaften und der Berliner Senatsverwaltung zeigten sich am Sonntag zufrieden mit der erzielten Einigung in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes der Länder. Die rund eine Million Beschäftigten in den Ländern bekommen in diesem und in den beiden kommenden Jahren acht Prozent mehr Lohn. Berliner Erzieher und Sozialarbeiter werden künftig tariflich mit ihren Kollegen in Brandenburg gleichgestellt.