Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

DOSB-Vize: Bevölkerung bei Olympia-Bewerbung beteiligen

DOSB-Vizepräsident Kaweh Niroomand hat vor einer möglichen Olympia-Bewerbung von Berlin und Brandenburg eine Beteiligung der Bevölkerung und eine verbesserte Infrastruktur angemahnt. «Viele Punkte, um die es geht, sei es im Städtebau, in der Mobilität oder der Integration, müssen wir als Erstes machen», sagte der 66-Jährige, der im Deutschen Olympischen Sportbund für Wirtschaft und Finanzen zuständig ist, der «Berliner Morgenpost» am Sonntag. «Wir müssen die Gesellschaft lebenswerter machen. Dann können wir am Ende sagen, alles ist vorbereitet, und wir können auch Olympische Spiele vorführen.»

© dpa

Die Äußerung von Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel, dass sich dieser einen neuen Anlauf der Hauptstadt gemeinsam mit anderen Städten für Sommerspiele 2036 vorstellen könne, begrüßte Niroomand grundsätzlich. Er sei aber überrascht und finde das «sehr mutig», sagte der Geschäftsführer von Volleyball-Bundesligist Berlin Volleys. «Das Thema ist sehr sensibel. Wir können keine Spiele durchsetzen gegen den Willen der Bevölkerung.» Eine Volksabstimmung würde er nicht fürchten, «wenn wir das entsprechend vorbereitet haben».

Berlin war zuletzt mit dem Anlauf für Olympia 2024 im nationalen Vorausscheid Hamburg unterlegen, ehe die Bürger der Hansestadt dem Plan 2015 eine Absage erteilten. «Jeder weiß inzwischen, dass es keinen Sinn macht, Städte oder Regionen gegeneinander ins Rennen zu schicken», sagte Niroomand zum möglichen Auswahlprozess.