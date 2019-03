Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Einigung im Tarifstreit: Mehr Lohn für Landesbedienstete

Von der Einigung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder profitieren auch Brandenburger Beamte und Versorgungsempfänger. Neben den acht Prozent mehr Lohn, den die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in diesem und den beiden kommenden Jahren bekommen, erhalten Beamte, Richter und Versorgungsempfänger in Brandenburg zusätzlich jeweils 0,5 Prozentpunkte mehr Lohn 2019 und 2020. Das teilten Finanz- und Innenministerium in einer gemeinsamen Erklärung am Sonntag mit. «Wir stehen zu unserer Zusage, die wir den Beschäftigten gemacht haben», sagte Finanzminister Christian Görke (Linke). Arbeitgeber und Gewerkschaften hatten sich am späten Samstagabend auf eine stufenweise Anhebung der Gehälter bei einer Laufzeit von 33 Monaten geeinigt. Der Mindestanstieg soll bei 240 Euro liegen.

