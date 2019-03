Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brand: 20 Menschen müssen Mehrfamilienhaus verlassen

Wegen eines Brandes im Keller wurde in der Nacht zu Samstag ein Wohnhaus in Lübben (Landkreis Dahme-Spreewald) geräumt. 20 Menschen verließen ihre Wohnungen, wie die Polizei mitteilte. Eine 33-jährige Frau kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Im Keller hatten den Angaben zufolge alte Möbel und Altpapier gebrannt. Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt nun die Polizei. Die 20 Bewohner konnten noch in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurück. Zunächst hatte die Zeitung «Lausitzer Rundschau» berichtet.

