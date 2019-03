Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brandenburger Schulen sollen über Cloud vernetzt werden

Die Schulen in Brandenburg sollen in den kommenden Jahren über eine Cloud besser vernetzt werden. Die im Hasso-Plattner-Institut entwickelte Schul-Cloud solle dafür sorgen, dass Lehrkräfte und Schüler jederzeit und überall Zugang zu Lern- und Lehrmaterialien hätten, teilte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Freitag in Potsdam mit. «Wir versprechen uns von der Schul-Cloud einen deutlichen Schub in der digitalen Bildung.»

Die Bildungsministerin, die Digitalagentur Brandenburg und das Hasso-Plattner-Institut unterzeichneten am Freitag eine Erklärung hierzu. Für das Pilotprojekt in den Schuljahren 2019/2020 und 2020/2021 sind bis zu 50 Schulen pro Schuljahr vorgesehen. Bisher hätten sich 27 Schulen angemeldet, die auch bei dem Programm «medienfit:-)» mitmachen. Wann die Cloud flächendeckend in Betrieb genommen wird, ist bisher unklar. Das Forschungsprojekt Schul-Cloud ist bundesweit bis 2021 angelegt. Der Bund fördert beim Hasso-Plattner-Institut die Entwicklung des Cloud-Angebots, das die Länder nutzen können.