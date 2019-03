Schleuse Zaaren bleibt zu: «Tragödie für Wasserwirtschaft»

Der Wassertourismus boomt seit Jahren im wasserreichen Nordosten Deutschland. Bauarbeiten an einer zentralen Schleuse durchtrennen die Verbindung zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die Tourismusbranche befürchtet Millionenschäden.

Brandenburg/Havel (dpa/bb) - Wegen Verzögerungen bei den Bauarbeiten kann die Schleuse Zaaren an der Oberen-Havel-Wasserstraße nicht wie geplant zum Start der Wassersaison wieder geöffnet werden. Die Freigabe für den Schiffsverkehr sei erst zum 1. August möglich, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde am Freitag mit. «Damit ist die Mecklenburgische Seenplatte solange von Berlin aus nicht über Wasserstraßen erreichbar», sagte WSA-Sprecher Sebastian Dosch. Die Industrie- und Handelskammer Potsdam befürchtet Millionenschäden in der Tourismusbranche.