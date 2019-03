Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brückenarbeiten an der A10: Sperrung der Landstraße 21

Wegen Brückenarbeiten an der Autobahn 10 wird die Landstraße 21 (Liebenwalder Straße) im Bereich der Anschlussstelle Mühlenbeck (Havelland) von Freitagabend an (22.00 Uhr) gesperrt. Die Brücke am nördlichen Berliner Ring soll abgebrochen und neu errichtet werden, wie das Unternehmen Havellandautobahn mitteilte. Demnach soll die Liebenwalder Straße bis Montagmorgen 5.00 Uhr im Autobahnbereich gesperrt bleiben. Die Abfahrt von der A10 sei aber möglich, hieß es. Zur Auffahrt auf die Autobahn sollte die Anschlussstelle Birkenwerder genutzt werden. Umleitungsstrecken wurden eingerichtet.

Die Arbeiten finden im Zuge des Bauvorhabens zur Verbreiterung der A10 auf sechs Spuren statt.