Bund fördert mit vier Millionen Euro Kulturprojekte im Osten

Mit vier Millionen Euro fördert der Bund Kulturprojekte in Ostdeutschland. Im Rahmen des Programmes ist finanzielle Unterstützung für aktuell 30 Projekte vorgesehen.

Zuschüsse angekündigt sind nach Angaben vom Mittwoch unter anderem für Vorbereitungen der Ausstellung «75 Jahre Potsdamer Konferenz» im Schloss Cecilienhof in Potsdam, die mediale Ausstellungstechnik im Bauhaus Denkmal Bundesschule Bernau, die Sanierung des Besucherzentrums im Historisch-Technischen Museum Peenemünde, die Neugestaltung einzelner Bereiche der Dauerausstellung im Deutschen Hygiene-Museum Dresden, die Sanierung der Galerie im Schloss Mosigkau in Dessau und die Ausstellung «Cranach und die Memoria der Reformation» in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar.