Zwei Monate Haft für Kohle-Gegner wegen Bagger-Besetzung

Den von der Kohlekommission empfohlenen Ausstieg aus der klimaschädlichen Braunkohleverstromung bis zum Jahr 2038 halten Umweltverbände für viel zu spät. Aktivisten protestierten für ein sofortiges Ende. Nun kassierten sie eine Haftstrafe.

Jänschwalde/Cottbus (dpa/bb) - Drei Wochen nach den Protestaktionen in den Brandenburger Tagebauen Jänschwalde und Welzow Süd hat das Amtsgericht Cottbus drei Umweltaktivisten wegen Hausfriedensbruchs zu jeweils zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Laut Urteil hatten die drei Männer gemeinsam mit anderen Kohle-Gegnern einen Bagger in dem Braunkohletagebau Welzow Süd besetzt, wie Gerichtssprecher Michael Höhr am Montag mitteilte. Damit wollten sie unter anderem gegen den Bericht der Kohlekommission demonstrieren, die sich für einen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 ausgesprochen hat. Die Aktivisten forderten einen raschen Stopp des Braunkohle-Tagebaus.