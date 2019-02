Protest bei Südzucker: Mitarbeiter fürchten um Jobs

In Mannheim berät der Südzucker-Aufsichtsrat, ob die Werke im westfälischen Warburg und im brandenburgischen Brottewitz geschlossen werden. 350 Mitarbeiter protestierten vor der Konzernzentrale.

Mannheim (dpa/lsw) - Der Aufsichtsrat des Südzucker-Konzerns ist am Montag in Mannheim zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über die Zukunft der Werke in Brottewitz und Warburg zu entscheiden. Vor der Mannheimer Südzucker-Zentrale fanden sich etwa 350 Mitarbeiter und Landwirte ein, um gegen die drohende Schließung der Werke in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen zu protestieren.