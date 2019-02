Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Schülerin verteidigt Demos für Klimaschutz

Die Mitorganisatorin der Klimaschutz-Aktionen «Fridays for Future» in Potsdam, die Schülerin Miriam Eichelbaum, hat die Freitagsdemonstrationen verteidigt. «Die Politik hört nur da zu, wo wir Regeln brechen», sagte die Schülerin des Potsdamer Humboldt-Gymnasiums am Samstag als Gast beim Landesparteitag der Brandenburger Grünen in Fürstenwalde. Wenn es um den Klimaschutz gehe, sei die Schulpflicht «ein eher schwaches Argument». Mit ihrem Engagement will sie nicht nachlassen, bis ihre Ziele nicht erreicht sind: «Perspektivisch für die Zukunft werden wir nicht aufhören zu demonstrieren.»

Beim Landesparteitag wurden Eichelbaum und einige ihrer Mitstreiter mit großem Applaus begrüßt. Seit mehreren Wochen demonstrieren Schüler freitags im Rahmen der Bewegung «Fridays for Future» (Freitage für die Zukunft) für Klimaschutz, statt zur Schule zu gehen. Sie wollen damit gegen die aktuelle Klimapolitik protestieren. Das Gesicht der Bewegung ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg.