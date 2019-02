Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Zwei Verletzte bei Brand

Bei einem Brand in einer Wohnung in Dahme/Mark (Landkreis Teltow-Fläming) sind zwei Männer verletzt worden. Sie wurden am Samstagmorgen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Das Feuer war im Wohnzimmer ausgebrochen. Die Brandursache war zuerst unklar.

© dpa