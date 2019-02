Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Trauerfeier für Schönbohm: Flaggen auf halbmast

Anlässlich der Trauerfeier für den verstorbenen ehemaligen CDU-Innenminister Jörg Schönbohm an diesem Freitag wird Brandenburg die Flaggen im Land auf halbmast setzen. Das kündigte das Innenministerium am Donnerstag in Potsdam an. Die Trauerbeflaggung, die Minister Karl-Heinz Schröter (SPD) angeordnet hat, gilt für alle Dienststellen des Landes und für die Gemeinden und Gemeindeverbände.

Der CDU-Politiker war vor rund zwei Wochen im Alter von 81 Jahren gestorben. Er wird mit einem Trauergottesdienst im Berliner Dom und militärischen Ehren der Bundeswehr verabschiedet. Als Trauerredner sind Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vorgesehen.