Falsche Polizisten rauben Autofahrer aus

Falsche Polizisten haben zwei Autofahrer auf einem Parkplatz an der Autobahn 10 bei Werder (Potsdam-Mittelmark) ausgeraubt. Die beiden Angreifer klopften an die Tür des parkenden Transporters und riefen in gebrochenem Deutsch die Worte «Polizei» und «Kontrolle», wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einer der beiden Männer schlug auf den Beifahrer ein und zerrte ihn aus dem Fahrzeug. Aus Jacken, Taschen und Geldbörsen soll er anschließend Bargeld in vierstelliger Höhe geraubt haben. Beide Täter flüchteten am Montagmorgen zu Fuß.

© dpa