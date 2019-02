Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Martin Bialluch ist neuer Vize-Regierungssprecher

Der bisherige stellvertretende Sprecher der Bundes-Linken, Martin Bialluch, ist neuer Vize-Regierungssprecher in Brandenburg. Das teilte Regierungssprecher Florian Engels am Freitag in Potsdam mit. Der 50-Jährige übernimmt den Posten von Gerlinde Krahnert, die nach fast zehn Jahren von der Staatskanzlei als neue Sprecherin ins Arbeitsministerium gewechselt ist.

Bialluch hat vor seiner Tätigkeit als stellvertretender Linken-Sprecher unter anderem für die Hilfsorganisation Oxfam und für das evangelische Hilfswerk «Brot für die Welt» gearbeitet. Er wuchs nach Angaben der Brandenburger Staatskanzlei in Bremen auf.