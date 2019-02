Wollitz fordert: «Spieler müssen liefern»

Der abstiegsbedrohte Aufsteiger Energie muss in Meppen drei Punkte holen. Trotz der angespannten Situation auf Rang 18 steht der Verein hinter Trainer Wollitz, der am Donnerstag vom Vereins-Chef Rückendeckung erhält.

Cottbus (dpa/bb) - Trainer Claus-Dieter Wollitz steht mit seinem abstiegsbedrohten Team Energie Cottbus mit dem Rücken zur Wand. Vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Meppen fordert der Coach des Drittliga-Aufsteigers: «Wir müssen aufstehen und eine gute Lösung finden». Angst um seinen Posten muss er laut Energie-Präsident Werner Fahle nicht haben. «Der Trainer steht überhaupt nicht zur Disposition. Mit den vier Neuzugängen sollte uns das Saisonziel Klassenerhalt gelingen», sagte der Clubchef am Donnerstag.