Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Sechs Kinder und sieben Hunde nachts alleine in Wohnung

Sechs unbeaufsichtigte Kinder und sieben Hunde hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag in einer Wohnung in Wittenberge (Prignitz) entdeckt. Neben den Hunden stellten die Beamten im für die Kinder unzugänglichen Wohnzimmer Reste von Substanzen sicher, bei denen es sich um Betäubungsmittel handeln könnte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Wohnungstür war demnach verschlossen und wurde von der Feuerwehr geöffnet. Die Kinder waren zwischen zwei und zehn Jahren alt.

© dpa

Zeugen hatten den Angaben zufolge kurz vor Mitternacht Hundegebell und Geschrei aus der Wohnung gemeldet. Eine Stunde später trafen demnach der Vater von vier Kindern und die Mutter der anderen zwei Kinder ein. Sie gaben an, nur kurz abwesend gewesen zu sein. Der Mann soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Seine vier Kinder seien an ihre Mutter übergeben worden. Die beiden anderen Kinder blieben in der Wohnung. Die Polizei informierte das Jugendamt und nahm eine Strafanzeige wegen Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht auf.