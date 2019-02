Ralf Christoffers: Einigung bei Verfassungsschutz möglich

Trotz bestehender Differenzen hält Brandenburgs Linksfraktionschef Ralf Christoffers eine Einigung mit der SPD beim Verfassungsschutzgesetz und beim Polizeigesetz für möglich. «Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass wir beide Gesetze realisieren werden», sagte Christoffers am Dienstag in Potsdam. «Zu beiden Bereichen laufen Gespräche.»

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte im Januar einen Koalitionskrach ausgelöst. Er will den Verfassungsschutz zum 1. März um 27 auf 120 Mitarbeiter aufstocken. Die Linke lehnt das ab und wirft ihm vor, keinen Beschluss des Landtags zu haben. Bis Ende Februar wollen beide Seiten eine Lösung finden. Christoffers bekräftigte am Dienstag, in das Verfassungsschutzgesetz sollten die Ergebnisse des NSU-Untersuchungsausschusses einfließen.