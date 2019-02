Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Auch 2019 vergünstigte Taxitickets für Jugendliche

Zum halben Preis mit dem Taxi nach Hause: Die Aktion «Fifty-Fifty-Taxi» startet ins 25. Jahr. Ab Dienstag werden die Tickets zum halben Preis in den AOK-Servicecentern in Brandenburg verkauft, wie die Krankenkasse mitteilte. Junge Erwachsene zwischen 16 und 25 Jahren können die Tickets demnach am Wochenende, an Feiertagen sowie an den Vorabenden zwischen 20.00 und 8.00 Uhr nutzen. Einzige Bedingung: Die Fahrt muss in Brandenburg starten oder enden.

«Mit dem Ticket können die Jugendlichen unbeschwert in den Abend starten und die Eltern sind beruhigt», sagte Verkehrsministerin Kathrin Schneider laut Mitteilung. Das Land Brandenburg unterstützt die vergünstigten Taxifahrten den Angaben zufolge mit 62 500 Euro pro Jahr. Im Schnitt werden demnach 28 000 Tickets jährlich verkauft. Vor allem in ländlichen Regionen wie Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz oder Dahme-Spreewald komme die Aktion gut an. Mehr als 6500 Tickets würden hier jährlich im Schnitt verkauft. In Cottbus und Spree-Neiße seien es fast 8000 Tickets. Die Fahrten können bis Ende Februar 2020 eingelöst werden.

Die Aktion ist eine gemeinsame Initiative des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, der AOK Nordost und der Taxi-Genossenschaft Potsdam. Die Tickets wurden 1995 eingeführt - wegen der hohen Zahl junger Verkehrstoter. Das Modell gilt als Erfolg und wurde in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt übernommen. Ähnliche Initiativen gibt es auch in einzelnen Gemeinden bundesweit.