Tod eines 19-Jährigen: Prozess gegen zwei junge Männer

Nach dem gewaltsamen Tod eines 19-Jährigen im vergangenen Mai in einer Grünanlage in Berlin-Zehlendorf beginnt heute der Prozess gegen zwei junge Männer. Die 21- und 17-Jährigen müssen sich am Landgericht wegen gemeinschaftlichen Mordes verantworten. Der 21-Jährige soll dem Opfer in Anwesenheit des jüngeren Angeklagten ein Messer ins Herz gerammt haben. Danach habe der 17-Jährige laut Ermittlungen den am Boden liegenden Verletzten noch mehrmals getreten. Rettungskräften gelang es nicht mehr, den 19-Jährigen zu reanimieren. Kurz nach der Tat im Mai 2021 in einem kleinen Park hatte sich der ältere Angeklagte der Polizei gestellt. Das Gericht hat bislang 14 Prozesstage vorgesehen.

