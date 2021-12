Maskierter mit Schlagstock überfällt Supermarkt

Ein maskierter Mann hat in Berlin-Alt-Treptow einen Supermarkt überfallen und sich eine abenteuerliche Verfolgungsjagd geliefert. Der Mann erschien am Freitagabend um kurz vor 21.00 Uhr in dem Geschäft in der Bouchéstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit einem Schlagstock zwang er demnach eine 19-jährige Mitarbeiterin zur Öffnung der Kassenlade. Der Maskierte griff sich Geld und flüchtete zu Fuß.

Ein Kollege der Frau, 54 Jahre alt, verfolgte ihn. Auch vier Jugendliche vor dem Geschäft liefen hinterher. Um die Verfolger abzuschütteln, besprühte der Räuber sie an der Kreuzung Bouchéstraße/Kiefholzstraße mit Pfefferspray. Danach rannte er weiter durch die Krüllstraße und die Karl-Kunger-Straße bis zur Lohmüllerstraße. Dort soll er den Angaben zufolge in den Wagen eines mutmaßlichen Komplizens gestiegen sein, der anschließend in Richtung Krüllstraße flüchtete.

Die Kassiererin wurde mit einem leichten Schock vor Ort behandelt. Die 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen und der 54-jährige Angestellte erlitten Augenreizungen.