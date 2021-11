Tonnenweise Kokain: Internationale Bande zerschlagen

Sie sollen knapp fünf Tonnen Kokain von Südamerika nach Deutschland geschmuggelt, die Lieferungen über Scheinfirmen abgewickelt, Corona-Hilfen abgegriffen und Geld gewaschen haben: Die Berliner Staatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt haben eine mutmaßliche Bande von international tätigen Kokainschmugglern zerschlagen, teilten die Behörden am Dienstag mit.

Mehr als 250 Einsatzkräfte durchsuchten mehr als 40 Objekte im In- und Ausland und vollstreckten 14 Haftbefehle. Allein in Berlin wurden zehn Verdächtige festgenommen, ein weiterer in Dortmund, zwei in Lettland und einer in Spanien. In Berlin und Umland seien die Taten geplant und koordiniert worden, sagte Oberstaatsanwalt Günter Sohnrey. Insgesamt gibt es demnach 28 Verdächtige im Alter von 22 bis 62 Jahren. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, an neun Kokainlieferungen beteiligt gewesen zu sein.