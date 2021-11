Schüsse auf Mariendorfer Damm: Mann schwerverletzt

Auf dem Mariendorfer Damm in Berlin hat in der Nacht zum Sonntag ein Mann einen lebensgefährliche Schussverletzung erlitten. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag weiter mit. Weitere Angaben zu dem Vorfall im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, bei dem mehrere Schüsse gefallen sein sollen, wollten Staatsanwaltschaft und Polizei im Tagesverlauf bekannt geben. Es habe Festnahmen gegeben, hieß es.

Nach einem Bericht der «Berliner Zeitung» fielen die Schüsse im Ortsteil Mariendorf gegen 1.25 Uhr. Das Opfer sei blutüberströmt auf dem Gehweg zusammengebrochen. Während der Mann von einem Notarzt vor Ort stabilisiert worden sei, hätten schwer bewaffnete Polizisten den Tatort gesichert.